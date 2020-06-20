Yılmaz Vural: Zor maç olacak ancak psikolojimiz sağlam

Yarın Altay ile kozlarını paylaşacak olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural kritik maç öncesinde konuştu. Yeni döneme iyi hazırlandıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "11 Mayıs'tan bu yana da takım halinde çalışıyoruz. Toplam 65-70 antrenman yapmış olarak kalan 6 haftayı oynayacağız. Tek dezavantajımız özel maç yapamamak. Altay güçlü takım. Zor maç olacak ancak psikolojimiz sağlam" ifadelerini kullandı.