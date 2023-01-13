Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor ile imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1.Lig'in ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde Antalya’daki kampını sürdürürken takımın başında Yılmaz Vural vardı.

Yeni Malatyaspor 15 Ocak Pazar günü saat 16.00’da sahasında oynayacağı Bodrumspor karşılaşması ile ikinci yarının startını verecek.