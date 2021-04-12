Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural kritik maç öncesinde Siyah-Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Dadaşlar'ı ligde tutmak için çabalayan tecrübeli çalıştırıcı, lider Kara Kartal'ın şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu. Çok konuşulacak ifadeler kullanan Vural, "Kardeşim Sergen'in şampiyon olmasını istiyorum. Doğru yapılan iş, kısıtlı imkanlar, buna rağmen ortada elle tutulur bir şey var" dedi.

'İmza töreninde tepkiyi gördük'

26 sene Manchester United'ı çalıştıran Alex Ferguson'u örnek gösteren Yılmaz Vural, "Sergen Yalçın'ın başarısıyla mutlu oluyorum, hak ediyor. Anadolu'da yıllarca kısıtlı imkanlarla bir şeyler yaptı ki bugün burada. Beşiktaş, Alex Ferguson gibi onunla uzun süre anlaşsın. İmza attığında 20-30 bin kişinin gösterdiği olumlu tepkiyi gördük" diye konuştu. Mücadelenin sonunda Vural, hakeme isyan ederek şunları söyledi: Kardeşim nereye bakıyorsunuz, bu VAR niye var? Biz 1 metreden görüyoruz. Hakem bana "Hocam sizin oyuncuya geldi, avantaj oldu diyor." Orta sahanın orasında avantaj mı olur? Cenk'in eline geldi, ardından Ghezzal bitirdi.

Erzurumun kâbusu sürüyor

Art arda alınan kötü sonuçlarla küme düşme hattında ateşi iyice hisseden Mavi-Beyazlılar, kurtarıcı olarak takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti. Ancak deneyimli teknik adam da Dadaşlar'a çare olamadı. 8 maçtır kazanamayan Erzurum, lider Beşiktaş'a karşı dirense de 4-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkarken, Mavi-Beyazlı ekip bitime 7 maç kala iyice ateşi hissetmeye başladı. Denizli bugün Alanya'yı devirirse, Erzurum 28 puanla son sıraya gerileyecek.