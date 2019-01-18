Yılmaz Vural: Rakibi küçümsemek diye bir şey olamaz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından, "Rakibi küçümsemek diye bir şey olamaz. Rakibimizi ciddiye aldık. Sonuç olarak 3 puanı almak önemliydi" dedi.

18 Ocak 2019, Cuma 23:18
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Yılmaz Vural: Rakibi küçümsemek diye bir şey olamaz

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Yılmaz Vural, Karabükspor'u küçümsemediklerini belirterek, "Futbolda rakibi küçümsemek diye bir şey olamaz. Atak oynadığımız için kalemizde de çok net pozisyonlar verdik. Ancak sonuç olarak 3 puanı almak önemliydi ve aldık. Beni yolda gören taraftarlar 'Kaç atarız? 4 mü, 5 mi?' diye soruyorlardı. Ben hep '1-0 olsun bizim olsun' dedim" ifadelerini kullandı. 

Kazandıklarını ancak oyuncularının çok yorulduğunu kaydeden Vural, "Ben Türkiye'de bu kadar yoğun çalıştırdığım bir takım daha hatırlamıyorum. Bu tempo ve antrenmanlar bizi 17 maç götürecek" diyerek sözlerine son verdi. 

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