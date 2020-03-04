Yılmaz Vural: Puan kaybı istemiyoruz

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını üst üste kazanarak Süper Lig yarışından kopmayan Akhisarspor, Osmanlıspor maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Osmanlıspor randevusunun büyük önem taşıdığını belirten teknik direktör Yılmaz Vural, rakibin puan cetvelindeki konumu nedeniyle 3 puana ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Böyle takımlardan puan almak zordur ancak kendi sahamız ve seyircimizin önünde 3 puanı almak istiyoruz. Osmanlıspor'u yenip 3'te 3 yaparsak puan sıralamasındaki yerimiz farklı olacak. Rakiplerimizin de birbirleriyle oynayacakları bir haftadayız. Kazanırsak alınacak her sonuç bize yarayacak. Hesaplama yapmak için önce bizim kazanmmız gerekiyor. Pazar günkü maçtan hemen sonra hafta içi en önemli rakiplerimizden Adana Demirspor deplasmanına çıkacağız, ardından yine yarıştaki Erzurumspor'la karşılaşacağız. Puan kaybı istemiyoruz" dedi.