Yılmaz Vural: Oyuncularıma teşekkür ediyorum

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor’u 2-0 mağlup eden Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz Vural, müsabakadan istedikleri sonuçla ayrıldıklarını bildirdi. Vural, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, iyi bir mücadele sergiledikleri müsabakayı galip bitirdiklerini söyledi.

Ligde ilk 6 içinde kalabilme adına kendileri için dönüm müsabakasını geride bıraktıklarını kaydeden Vural, şöyle konuştu:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Giresunspor, daha önceki maçlarından daha disiplinli, daha istekli göründü ama istediğimiz sonucu aldık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu iş gününde çok güzel bir futbol havasında maç izlediler. Eskisinden daha kalabalık bir şekilde gelip bizi desteklediler."