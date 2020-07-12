Boluspor, TFF 1. Lig’in 33. haftasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta evinde Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 5'inci dakikada Cocalic kaydetti. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 57'ye yükseltirken, Boluspor 30 puanda kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural, her iki takımın da maç öncesinde çok gergin ve stresli olduğuna dikkat çekerek iki tarafın da kazanmak zorunda olduğunu ifade etti.

"Allah’tan Osmanlıspor kaybetti de Boluspor biraz rahatladı" diyen Vural, "Boluspor çok sevdiğimiz camia. Onun ligde kalmasına da mutlu olduk desem yanlış olmaz." ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un puan kaybetmesiyle bir tık da olsa üste çıktıklarına dikkat çeken Vural, "Arka tarafta da Altay’ın kaybetmesi, Karagümrük’ün puan kaybetmesi ile onların da puan anlamında önüne geçmiş olduk. Play-off konusu kapanmış oldu. Şu anda rakiplerimizin de puan cetveline baktığımızda hala direkt çıkma şansımız var." dedi.

Vural, koronavirüs nedeniyle bir seneden uzun süren ligde herkesin çok yorulduğuna da dikkati çekti.