Yılmaz Vural geri döndü! Akhisarspor..

TFF 1.Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirledi. Altıparmak'ın ayrılmasının ardından Yalçın Koşukavak, Metin Diyadin ve Sait Karafırtınalar gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile anlaştı.

Geçen sezon da Akhisarspor ile görüşmüştü

Geçen sezon Akhisarspor'un kapısından dönen Vural'ın yeşil-siyahlılara resmi sözleşme imzaladı. Yılmaz Vural, son olarak yine TFF 1.Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.

Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek, "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" ifadelerini kullandı.





İZMİR, (DHA)