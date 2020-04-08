Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Skorer'in konuğu oldu, Instagram'da Nergis Aşkın'ın ve futbolseverlerin sorularına samimiyetle yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe sorularına da büyük bir samimiyetle cevap verirken, liglerin belirsizliği ile ilgili de "Bize gelen duyumlara göre inşallah her şey akışında giderse ligler Haziran'ın başında oynanacak gibi. FIFA da açıklama yaptı. Sözleşmeler ligler bitene kadar devam ediyor. Günler verildi." ifadelerini kullandı.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

"Akhisar'da fazla vaka görülmedi. Burada kulübün geleceği ile ilgili sohbet yapıyoruz. Boş durmuyoruz. Corona virüs nedeniyle lige verilen arada fiziksel kalite kaybolmamalı. Kuvvet dediğiniz olayda düşüş başlıyor."

"Bize gelen duyumlara göre inşallah her şey akışında giderse ligler Haziran'ın başında oynanacak gibi. FIFA da açıklama yaptı. Sözleşmeler ligler bitene kadar devam ediyor. Günler verildi. Almanya'da gruplar halinde çalışmalar başlamış. Tüm takımlar bir anda başladı. Sosyal mesafe korunarak pas çalışması, şut çalışması yapılıyor."

'Abdullah Avcı aradı'

"Sağlık Bakanı açıkladı. Her gün 70 kişi vefat ediyor. Daha bir düşüş yok. İleriye dönük tedbirler alınıyor. Bir soru işareti var. İnşallah en kısa zamanda bu belirsizlik sonuçlanır. Çok şükür, halkımızın çoğu evde oturuyor. Maalesef Türkiye'nin yönetilme kültürü çok iyi değil. Çıkmayın kardeşim. Sizin dışarı çıkmanız herkese zarar veriyor. Yasak dedilerse yasak, bunun üstüne gitme kardeşim. İnan benim canım sıkıldı. Abdullah Avcı telefonla aradı, 'Evde yapılacak çok şey varmış' dedi. İnsan kendini yenileme fırsatı buluyor. "

'Alınan sonuçların hepsi tesadüf'

"Futbol çok sosyal bir olay. Biz Türkler çok aceleciyiz. Hemen sonuç alalım istiyoruz. Alt yapı Avrupa'da 4 yaşında başlıyor. Türkiye maalesef hiçbir zaman bu yarışın önünde olamayacak. Antrenman bilimi bir gerçek. Bu Türkiye'de yok. Alınan sonuçların hepsi tesadüftür. Bunu acı bir şekilde kabullenmemiz lazım. Ülke önce kendi insanına öncelik tanınmalı. Kriter yok. Bunları düzeltmek elimizde."

'Akhisar Süper Lig'de olacak'

"Akhisarspor'u Süper Lig'e çıkaracağız. Son 5 maçın 4'ünü kazandık. Adana Demirspor'la puanlarımız eşit, ikili averajımız daha iyi. 6 maçın hepsini kazanırsak Süper Lig'e yükseliriz. Keyifli bir takımız. Çok karakterli arkadaşlarımız var. 18 tane 30 yaş üstü oyuncumuz var. Bize destek oluyor. Bize hoşgörüleri var. Birbirimizi benimsedik. İnsanlar temiz, saf. Mart ayı itibarıyla oyunculara borcumuz yok. Kulüpten çıkamıyorum. Büyü mü yaptılar bilmiyorum."

'Fenerbahçe'den teklif gelmedi'

"Fenerbahçe'den teklif gelmedi. Herkes çok arzu ediyor ama bu kulübü yönetenlerin kararı. Bu ortamda Akhisar'dan ayrılmak istemiyorum. Ben de Fenerbahçe'yi çok istiyorum ama her şey nasip, kısmet... Bakıyorum yayına; hep sarı-lacivert kalpler, sağolsunlar."

"3 büyükler kayyumluk hale geldi. Doğru yönetilmiyorlar. Dernek statüsüyle kulüp yönetmek geçti. Futbol ortamı çok gergin ve negatif. Bu insanların eğleneceği bir aktivite. Sosyal amacı var bu işin. 'Ölmeye geldik' tezahüratını kaldırsınlar. Ne ölmesi eğlenmeye geldin kardeşim. G.Saray'ın amigosunun ismi Karıncaezmez Şevki idi. Gol atıldığında ıslık çalınırdı. Herkes maça şık giyinip gelir. Ne hale geldi ya. Neden oldu bu? Dedikodular başladı, menajerler çıktı. Toparlanması lazım."

'Antrenör takımı yok'

"Türkiye'de futbolu iyi oynayan takım çok az. Antrenör takımı hemen hemen yok gibi. Şu takım iyi diyemiyorsunuz. Türkiye'de takım oyunla mı kazanıyor, oyuncuyla mı? Oyunla kazanmak lazım. Sayı oyunu, matematik oyunu bu. Dünyanın en iyi oyuncusunda (Messi) topun kalma süresi 3.5-4 dakika. Antrenörün zamanı yok. 3-5 maç kaybedince gidiyor. İsteniyor ki, 34 kez galibiyet gelin. Karşındaki armut mu topluyor? Sen doğruları yapıp onu yenmeye gayret edeceksin. Bir kişi aksasın takım oyunu bozulur. Türkiye'de eğitici antrenör yok. Çıkıyor, 'yallah tazyik' diyor. Türkiye'de şampiyon yapan hoca en iyi teknik adam seçiliyor. Düşecek takımı kurtaran hocalar da var. Kolay mı kurtarmak? Bakış meselesi tabii ki."

"Biz teknik adamlık kariyerimizde 780'e yakın maça çıkmışız. Kolay değil bu kadar maçlara çıkmak. Kasaba takımının Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı kazanması kolay bir şey değil. Kimse bizi boş yere tutmuyor. Birol Güven'in 'Seksenler' dizisinde oynadık. Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'ın 'Gurbetçi Şaban' filminde de rol aldım. Çok teklifler aldım. Her gün birileri bir şey teklif ediyor. Tiyatro becerim vardı. Teknik direktör olmasam tiyatrocu olmak isterdim. Bonn'da retorik okulunda eğitim aldık. Ses tonu, mimik, konuşma sanatı gibi."

"Allah'a şükür taraf olmadan bertaraf olmadım. İhtiyaç duyan 'Aman hocam gel' diyebiliyor. İşimi çok seviyorum. Bu gece mübarek gece. Sabaha kadar dua edelim. Dünya için, insanlık, ülkemiz için dua edelim."

'Burak çok zeki çocuk'

"Antalyaspor'da Burak Yılmaz'ı genç takımdan A Takım'a aldık. Burak'ı sonra Beşiktaş'a yolladık. Çok zekiydi kerata. Bugünlere geleceği belliydi. Benim Burağım çok iyidir, çok duygusaldır. Acayip alıngandır. Çok güzel bir çocuktur. Emre Belözoğlu dünyanın en iyi insanıdır. Ama sahada farklı. Kaybetmeyi kabullenemiyor. Aşırı reaksiyon gösteriyor. Günlük hayatta dünyanın en mülayim, en saygılı insanı."