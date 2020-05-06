Yılmaz Vural: Bu virüs futbolculara bulaşmıyor mu?

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural liglerin başlatılması ile ilgili kararı yorumladı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Vural, "En azından durum bir netlik kazandı. Sayın Başkan bu kararı nasıl aldığını anlattı. Ben çok bir netlik alamadım. Gidişata göre bu kararlar değişebilir. Virüs olayı halledilmezse erteleme olabilir. Başkan sonrası için hazır mı? Onu çok anlayamadım. Bize bireysel antrenman yapın diyorlar ancak biz ne zaman takım antrenmanlarına başlayacağız? Özel maç oynayabilecek miyiz? Bunların cevabını alamadım. Verdiğimiz programlar çok uygulanabilir değil. Sokağa çıkma yasağı varken oyuncular nerede koşacak? Bize 31 sayfalık bir protokol geldi. Önlemleri ve antrenmanları anlatan çok detaylı bir protokol bu ancak aşağıdaki kulüplerin bunu uygulaması imkansız'' dedi.

Bu virüs futbolculara bulaşmıyor mu?

Yılmaz Vural: TFF'nin maçları oynatma isteğini şöyle yorumladı:

"Herkes futbolun oynanmasından yana. Benim konuştuğum tıp insanları bunun büyük risk olduğunu söylüyor. Sokağa çıkma yasakları varken biz kucak kucağa antrenman yapıyoruz. Bu virüs futbolculara bulaşmıyor mu? Bilim Kurulu bu duruma pozitif yaklaşmasa TFF böyle bir karar almazdı. Benim için bir problem yok."

Ben bu riski alamam!

Nasıl antrenman yapacaklarının belli olmadığını belirten Vural sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz 6 kişilik antrenmanlar yaptırıyoruz. Temassız çalışıyoruz ancak biz ne zaman takım antrenmanlarına başlayacağız? Bu kararı ben kendim veremem. Bu riski ben alamam. Oyuncularımın evlerinde çolukları çocukları var. Biz özel maç oynayabilecek miyiz?. Bu protokolde bunların cevabı yok. Futbol sosyal bir olay. Sağlık personelleri gibi biz de risk almak zorundayız. İnsanların evlerinde heycanlanacakları ve eğlenecekleri bir şey kalmadı. Bu riski biz alacağız. Demek ki biz toplumsal bir görev yapıyoruz. Ben bunu anladım. Benim üzüldüğüm bir konu var. 7 hafta oynanacak dedi ve Süper Lig endeksli konuştu. TFF 1. Lig'i ile ilgili hiç konuşulmuyor. Geçtiğimiz gün biz bir mektup yazdık. Bu mektuptan sonra biz akıllarına geldik. Bu konuya Türkiye Ligleri olarak bakmamız lazım. Biz galibiyet başı 50.000 TL alıyoruz. TFF ekipleri toplamda 3.000.000'a yakın bir para kazanacak bu para Süper Lig'İn galibiyet primi. Süper Lig bu yüzden oynamak istiyorum. Bizim ligde 7 takım oynamak istemiyor. Burada herkes ligdeki durumuna göre davranıyor."

Tescil durumuna karşıyız!

Yılmaz Vural,olası bir tescil kararına karşı olduklarını belirtti ve ekledi:

"Biz her karara uyarız. Biz sadece tescil durumuna karşıyız. Biz bütün ödemeleri yapmışız ve önümüzde 1 puan var. Herkesin ekonomik kaybını karşılarlarsa tescil konusunu kabul ederiz. Tescil çok kabul görmez. PSG çok ciddi bir puan farkıyla önde orada bu durum kabul edilebilir. Biz bir oyun oynamıyoruz. Burada sosyal bir olay icra ediyoruz. İnsanların sosyal sağlığı için oynayacağız. Bizim de bir riskimiz olacağı belli. Ben nasıl antrenman yapacağımı bilmiyorum. Hazırlanmak için özel maç yapmam lazım. Bu kararı bana bıraksalar ben yarın başlarım ancak bu doğru mu olur?"

Herkesin beIN Sports'u yok!

Yılmaz Vural, insanların maçlar için toplanmasının amaca ters düştüğünü belirtti ve ekledi:

"Herkesin Bein Sports'u yok. Vatandaşlarımız kahvehanelerde maçları izleyecek. Bu doğru değil. Maçlar seyircisiz oynanıyor ancak burada amaçtan sapılıyor. Bizi yönetenlere Allah kolaylık versin. Bizde Play-off var. Ligin bittiği takvimde bütün maçların bitmesi gerekiyor. Biz sonuç olarak 2 hafta 3'er maç oynadık. Bu maçlar oynanıyor. Oynanmaz diye bir şey yok."

Ligleri 20 takımlı yapalım!

"Tam bir fırsat yakalamışken bence ligleri 20 takımlı yapabiliriz. Almanya ve Türkiye'den başka 18 takımlı lig yok. Futbol insanların tek eğlencesi. Bu ligler 38 hafta oynanabilir. Futbolsuz uzun bir zaman geçmesi bence kötü. Ben sorularıma cevaplar istiyorum. Sürekli yasaklar var. Bizim oyuncularımız İzmir'de kalıyor. Antrenmanlara nasıl gelecekler? Burada bir sürü prosedür halledilmeli. Ben en azından tekrardan başlama tarihinin bilinmesine seviniyorum."



