Yılmaz Vural: Bizim için üzücü bir sonuç oldu

TFF 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Akhisarspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural, üstün oynadıkları müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi Vural, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir sonuç aldıklarını dile getirdi.

Akhisarspor’u hak ettiği yere çıkaracaklarına inandığını ifade eden Vural şöyle konuştu:

"Pozisyon anlamında rakipten çok üstün oynadığımız bir maçtan 1 puanla ayrılıyoruz. Fakat gelişmelerden memnunuz. Takım gol atamıyordu, pozisyona girmekte zorlanıyordu. Bizim için üzücü bir sonuç oldu. Eksiklerimizi biliyoruz, bunların üzerinde daha çok duracağız. Şu anda her şeye rağmen play-off’un içinde altıncı sırada bulunan bir takımız. Önümüzde Hatayspor maçı var. Liderle oynayacağız ve çok önemli bir karşılaşma olacak."