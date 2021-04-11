Yılmaz Vural: Bize 1 puan yetmiyor!

Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesinde Erzumspor'un tecrübeli hocası Yılmaz Vural yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural maç öncesindeki sözleri:

Karşımızda şu an Türkiye'nin en iyi ekibi var. İyi analiz etmeye çalıştık ve ona göre oynayacağız. Bize 1 puan yetmiyor. Kazanmamız lazım. Benim kanaatim 45 puan. Herkes bunu derken, ne diyor bu adam diyorlar. Geriye 8 maç kalmış. 5-6 galibiyet lazım. Kolay bir hedef değil. Elimizde deneyimli ve kariyerli bir takım var. Ben de şaşırıyorum, bu hale nasıl gelinmiş. Son maçımız da bay geçeceğiz. Millet oynarken, biz izleyeceğiz. İnşallah adımıza iyi biter.

Kafamızda şu var. Kim olursa olsun herkese karşı, herkesi iyi analiz ederek iyi bir oyun tarzıyla başarmak. Kazanırsak, benim takımımım kalmak için büyük bir engeli aşmış olacağız. Söylemle olmuyor bu iş. Birazdan oynayacağız dışarıda hep birlikte...

Sergen'in başarısıyla çok mutlu oluyorum. Anadolu'da yıllarca kısıtlı imkanlarla bir şeyler yaptı ki bugün burada. Beşiktaş takımı Alex Ferguson gibi çok uzun süreli Sergen'le anlaşsın. İmzasında taraftarın ilgisini gördük. Kimseye akıl verecek değilim. Benim kanaatim. Kardeşimin şampiyon olmasını isterim. Doğru yapılan iş, kısıtlı imkanlar, buna rağmen ortada elle tutulur bir şey var.