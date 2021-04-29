Yılmaz Vural'ın açıklamaları şu şekilde:

"5. dakikada çok güzel bir gol attık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bizim tempomuz düştü. Oyuncu kafasında çok şeyler düşünüyor. Kendine göre bir yöntem bulmaya çalışıyor ama kendi konuştuğumuz yöntemi uygulaması daha iyi olurdu.

54. dakikaydı galiba golü yediğimiz pozisyon, VAR'dan döndü. Hem de birçok pozisyon geçtikten sonra döndü. Cüneyt hocam sağ olsun hocamı uyardı galiba. 'Penaltı' dedi. Kırılma noktası orası galiba. Tamam VAR, var da biz VAR'sız oynuyoruz zaten bugüne kadar.

45 puan almak daha zorlaştı. Çocuklarımızı öptüm içeride. Yarınki antrenmanı da iptal ettim toparlasınlar kendilerini diye. Fırat kardeşime edeceğim sitem şudur ki oyun çok yavaşladı. Volkan'a çok geç sarı kart gösterdi. Oyun biterken göstermişsin onu ne yapayım.

Emrah'a gösterilen bir sarı kart var. Yanımda kardeşimiz küfür etti ve 4. hakem de burada duruyor. '4. hakemsin yardım etsene' diyorum. 4. hakem de 'Kimse küfür etmedi' dedi herhalde. Oyuncumuza sarı kart gösterildi ve Fenerbahçe maçında oynamaz duruma getirildi."