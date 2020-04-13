TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, yeşil-siyahlı kulübe övgüler yağdırdı. Akhisarspor'un teknik adamlık kariyerindeki 30. takım olduğunu dile getiren Vural, "Buraya geldiğimde müzede iki kupa gördüm. Biri Türkiye Kupası, biri Süper Kupa. Bir de Avrupa'da ülkemizi temsil eden bir camia burası. İlçe takımı olmasına rağmen kısa zamanda bu başarıları yakalamak kolay değil, Akhisarspor'la gurur duyuyorum" diye konuştu.

Coronavirüs salgını yüzünden ara verilen spor müsabakalarına hasret kaldıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bu süreci atlatacağız. Dikkatli olacağız, önlemlere ve tedbirlere uyacağız. Dünya zor bir sınavdan geçiyor. Tüm bunlar bittiğinde yeniden normal hayatıma döneceğiz. Futbol camiası ayakta kalacaktır. Akhisarspor olarak biz de hedeflerimiz doğrultusunda yola devam edeceğiz ve layık olduğumuz Süper Lig'e geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.