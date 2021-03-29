Türk futbolunun en deneyimli teknik adamlarından Yılmaz Vural, BB Erzurumspor yolunda...İsmail Kartal ile yollarını ayıran Süper Lig ekibinin Yılmaz Vural ile görüştüğü belirtildi. Yılmaz Vural böylece 6 yıl sonra Süper Lig'de görev yapmış olacak

Yılmaz Vural, 2014-15 sezonu ikinci yarısında Karabükspor ile 13 maça çıkmış sonraki sezon yine 2015 yılı bitmeden Gençlerbirliği ile anlaşmış ancak sadece bir maça çıkıp ayılmıştı. Yılmaz Vural 2016'dan itibaren genellikle Spor Toto 1.Lig takımlarında yer almıştı

Yılmaz Vural kariyerinde ilk kez Erzurumspor'da görev yapacak. Vural göreve başlarsa 32.haftada Konyaspor karşısında mücadele edecek.



