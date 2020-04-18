Yılmaz Vural: 5 Haziran’da liglere başlarız

TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligin geri kalanıyla ilgili konuştu. Maçların 5 Haziran’da başlayacağını ön gören tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sürece kadar toparlanmak için 4 hafta yeterli gözüküyor. Ancak ne zaman sahalara ineceğimizin ve idmanlara başlayacağımızın tam netleşmesi gerekiyor. Oyuncularda bu durumdan rahatsız ancak sağlıklı kalabilmemiz için bu tedbirleri uygulamamız şart” yorumunu yaptı.