Yılmaz Vural: 5 Haziran’da liglere başlarız

Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligin geri kalanıyla ilgili konuştu. Maçların 5 Haziran’da başlayacağını ön gören tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sürece kadar toparlanmak için 4 hafta yeterli gözüküyor" ifadelerini kullandı.

18 Nisan 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Yılmaz Vural: 5 Haziran’da liglere başlarız

TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligin geri kalanıyla ilgili konuştu. Maçların 5 Haziran’da başlayacağını ön gören tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sürece kadar toparlanmak için 4 hafta yeterli gözüküyor. Ancak ne zaman sahalara ineceğimizin ve idmanlara başlayacağımızın tam netleşmesi gerekiyor. Oyuncularda bu durumdan rahatsız ancak sağlıklı kalabilmemiz için bu tedbirleri uygulamamız şart” yorumunu yaptı.

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