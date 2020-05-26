Yılmaz Özeren: Altay benim yuvam

Altay'ın sezon başında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı ve gelecek sezon için de anlaşma sağladığı Yılmaz Özeren dönüş için gün sayıyor. Sezon başında Hatay'dan transfer olan İzmirli oyuncu, "Altay benim yuvam. Ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyorum" dedi.

HEDEFE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ

Liglerin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Yılmaz, "Uzun yıllar memleketimden uzakta forma giydim. Şimdi Altay armasıyla doğduğum kentte Süper Lig'e çıkmak için mücadele etmenin heyecanı bambaşka. Bizim tek hedefimiz Büyük Altay'ı layık olduğu yer olan Süper Lig'e çıkarmak. Bunu başaracak güç ve inanca sahibiz" dedi.

Pandemi yüzünden kalan maçların seyircisiz oynanacağı için üzgün olduğunu belirten 31 yaşındaki orta saha oyuncu, "Bornova Stadı'nda muhteşem taraftarımızla çok iyi bir hava yakalamıştı. Onların tribündeki varlığı bize sahada güç katıyordu. Onlar fiziken yanımızda olmasa da kalplerimizde onların desteğini hissederek sahada gerekeni yapacağımızdan kimseni şüphesi olmasın" dedi. (Yeni Asır)