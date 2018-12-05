Yılmaz Dağ: 'Çok güzel bir oyun sergiledik'

Sivas Belediyespor’un teknik direktörü Özer Karadaş’ın lisans yetersizliği nedeniyle maç sonu açıklamayı antrenör Yılmaz Dağ yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Trabzonspor maçı sonrası Sivas Belediyespor Antrenörü Yılmaz Dağ, kupaya kulüp olarak ayrı bir motivasyon ve heyecan kattıklarını aktardı.

Trabzonspor’un Türkiye’nin güzide takımlarından biri olduğunu ve onlara karşı oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız, Trabzonspor’a karşı oynamasına rağmen ellerinden geleni yaptılar. Ufak tefek hatalar haricinde çok güzel bir oyun sergiledik. Bunun neticesinde sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadeleden dolayı oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Trabzonspor’u elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, daha farklı bir skorla camiamızı sevindirebilirdik. Canları sağ olsun. İyi futbol oynayıp güzel goller atmamıza rağmen sahadan beraberlikle ayrıldık."