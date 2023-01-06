TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ligin ikinci yarısında transferlere hız kesmeden devam ediyor. Kaf-Kaf, Somaspor’da forma giyen Yılmaz Ceylan’ı kadrosuna kattığını duyurdu. 2000 doğumlu oyuncu, futbola Karşıyaka altyapısında başlamıştı ve daha sonra Yamanlar Esenspor, Bayraklı Belediyespor, 35 İzmir Kültürspor, Dikili Çandarlıgücü, Yunusemre Belediyespor formalarını giydi.

Yılmaz Ceylan, imzayı attıktan sonra şu sözleri dile getirdi:

“Futbol hayatıma başladığım kulübe, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Belki bir süre ayrı kaldık ancak belki de en hayırlısı bugün yeniden bir araya gelmekti. Benim de, takımımızın da ilk hedefi belli; sezon sonunda, tüm camiamıza yıllardır beklediği o büyük geceyi yaşatmak. Bu hedef doğrultusunda mücadele edeceğimi bilmek beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

22 yaşındaki oyuncu da transferini sosyal medyadan "Sevdanın Ligi Olmaz” mesajıyla duyurdu.

İHA