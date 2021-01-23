Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı yazılı açıklamada, "Camiamızın, yeni seçilecek olan Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu'na koşulsuz ve tam destek vermesi gerektiğine inanıyor, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız oluğunun altını çiziyor ve saygılarımızı sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün görevinden ayrılma kararı alması sonrası Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulları adına kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, istifanın tek taraflı ve saygı ile karşılanması gereken bir müessese olduğunuN kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Öztürk ailesinin görevi devraldığı günden daha iyi şartlarda bırakması nedeniyle teşekkür edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunda eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri ise asla kabul etmiyoruz. Pandemi şartlarında, döviz kurları artmasına rağmen ve kulüplerin hiçbir geliri yokken Antalyaspor'u bu güne getirmeleri bile takdire şayandır. Öztürk ailesi, yapılan açıklamada belirtildiği gibi kulübün borçlarının tamamını ödeyeceğini beyan ederek görevden ayrılmıştır. Türkiye'de hiçbir kulüp yönetiminin ödeyemeyeceği büyüklükte parayı Antalyaspor'umuz için ödeyecek olan Öztürk ailesine, en azından bir gönül borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Antalyaspor'umuzu Süper Lig'in en borçsuz ve en yönetilebilir kulüplerden biri haline getirmelerinden dolayı kendilerine bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarılar diliyoruz."

Camianın endişeye kapılmaması gerektiği vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Bugünden sonra yapılacak olan tek şey ise ortak değerimiz Antalyaspor'umuzu daha başarılı günlere taşıyabilmek adına birlik ve beraberliğimizi pekiştirebilmektir. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı olarak camiamızın herhangi bir endişeye kapılmamasını önemsiyoruz. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı yönetimi, olağan sürecini doldurana kadar Mustafa Yılmaz başkanlığında görevine devam edecektir. 9 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu'nda oluşturulacak yönetim kurulu listesi için de Antalya'mızın tüm kanaat önderleri ve şehrimizin tüm paydaşları ile birlikte bundan sonraki süreci yönetecek en ideal yönetim kurulunun oluşması için dernek ve vakıf olarak gerekli hassasiyet gösterilecektir."

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyuduğunun altı çizilen açıklama, şu sözlerle sona erdi:

"Antalyaspor A.Ş'nin yönetim istikrarına kavuşması adına gerekenin yapılacağından en küçük şüphe duyulmamasının bilinmesini isteriz.

Camiamızın, yeni seçilecek olan Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu'na koşulsuz ve tam destek vermesi gerektiğine inanıyor, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız oluğunun altını çiziyor ve saygılarımızı sunuyoruz."

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