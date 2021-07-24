Yılmaz Bal: Başarılı olacağımıza inancım tam

TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü'nde futbol direktörlük görevine Yılmaz Bal getirildi. Yılmaz Bal için takımın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan Yılmaz Bal, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olan bir ekibe katıldım. Bunun vermiş olduğu büyük bir mutluluk var. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gördüler. İnşallah elbirliğiyle başarılı olacağımıza inancım tam. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bal'ın güzel bir aileye katıldığını vurgulayan Başkan Mevlüt Aktan ise "Kulüp büyüdükçe nitelikli, kaliteli, güvenilir insanları içimize alıyoruz. Böyle de olması gerekiyor. Bunlar tek başına yapılacak işler değil. Futbol bir ekip işi. Daha önceden de tanıdığımız, sevdiğimiz Yılmaz kardeşimle görüştük. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Umarım Manisa Futbol Kulübü'nde hep birlikte başarılı günler geçiririz. Manisa Futbol Kulübü keyifli bir kulüp. Ne yaptığını bilen bir kulüp. Ne yapacağımız da çok önemli. Yılmaz kardeşimin bilgi ve birikimlerinden en iyi şekilde faydalanacağız. Hedefimiz Süper Lig ve umarım en kısa sürede hedeflediğimiz yere ulaşırız" diye konuştu.