Yılmaz Atabarut, 88 yaşında vefat etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcilerinden Akhisarspor'un kurucu başkanı olan Yılmaz Atabarut, İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. 1970 yılında kurulan Akhisarspor'un 1 numaralı üyesi olup, kulübün tesislerine de adı verilen Atabarut'un koronavirüs ve zatürre nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk, 2 torun sahibi Yılmaz Atabarut'un cenazesi Yeni Gülruh Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Su Yolu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. (DHA)