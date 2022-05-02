Dünyada milyonlarca insanın çocukluğuna iz bırakmayı başaran Counter-Strike oyunu, piyasaya çıktığı yıl olan 1999 yılından bu yana hayatımızda olan yerini her yıl daha fazla güçlendiriyor. Yıllara meydan okuyarak oyun dünyasındaki gelişimleri yakalayan Counter- Strike, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonunda hala oyun dünyasının vazgeçilmezlerinden olmayı başarıyor. Yıllar boyunca sektördeki hızlı gelişime ayak uydurmayı bilen, hatta bu değişime öncülük eden oyunlardan biri olmayı başaran Counter-Strike, tarihin en iyi FPS oyunlarından kabul ediliyor.

Counter-Strike özellikle de 2012’de yaptığı CS:GO hamlesiyle hiç kuşkusuz konumunu sarsılmaz bir hale getirdi. Yıllara meydan okuyan oyun, aynı seviyedeki takımların ve kişilerin birbirleriyle mücadele etmesine ve profesyonel bir espor arenası oluşmasına imkân sağladı. Bu sayede sağlanan güç dengesi ve sağlam temeller Counter-Strike’ın, günümüzde de en popüler oyunlardan biri olarak kalmasını sağladı.

Oyun dünyasında öncü oldu

Counter-Strike 2004 senesinde çıkan farklı 3 seri ile kendi dönüşümündeki ilk adımı attı. O kadar ki serinin ikinci oyunu olarak kabul edilen Counter Strike: Condition Zero’nun, tüm dünyada 3 milyon oyuncuya ulaştığı belirlendi. Counter- Strike oyun dünyasına en büyük katkıyı ise serinin üçüncü oyunuyla yaptı. Counter- Strike Condition Zero: Deleted Scenes, oyuncuların görev ekipmanları kazanmasını ve bunu kullanmasını sağladı. Dördüncü oyunu olan Counter Strike: Source ise oyunculara sunduğu modern grafiklerle farklı bir dönemin de kapısını açtı.

Türkiye'nin en büyük 2'ye 2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick

Canlı yayın platformu Twitch’te her zaman en çok seyredilenler arasında olan CS:GO’nun oyun dünyasına kattığı en büyük yenilik, rekabetçi modu oldu. Dolayısıyla da CS:GO önemli turnuvaların da oyunu haline geldi. Türkiye’de ise en kapsamlı CS:GO turnuvası 2019 yılında düzenlendi. Türkiye’nin en büyük 2’ye 2 CS:GO turnuvası olarak kabul edilen Red Bull Flick, bu sene bir kez daha Türkiye şampiyonunu arıyor. Yılların eskitemediği Counter-Strike’ın son oyunu CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi bu sene de amatörden profesyonele tüm oyuncuları CS:GO’da 2’ye 2 formatında karşı karşıya getiriyor. Katılımcılarına Türkiye’den Kopenhag’a uzanan özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te bu sene 6 çevrim içi, 2 de şehir elemesi olmak üzere toplam 8 eleme düzenleniyor.

Türkiye şampiyonu Kopenhag yolcusu

Yılların eskitemediği CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesi Red Bull Flick’te playoff turu 9 Mayıs Pazartesi gerçekleşecek. Play-off turunu da başarıyla geçen takımlar, 14 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak büyük finalde Türkiye’nin en iyisi olmaya çalışacak. Finalde kupaya uzanan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational’a katılma hakkı kazanacak.