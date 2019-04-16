Yılın Voleybol Takımı VakıfBank

2018 yılında FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türkiye Spor Ödülleri'nde 'Yılın Voleybol Takımı' kategorisinde ödülün sahibi oldu. Tüm takım adına ödülü aldığını ifade eden VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, ''Bu ödül için tüm takım arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Üç kez dünya, dört kez Avrupa şampiyonu takım olarak en büyük isteğimiz; ülkemizi ve Türk kadınını dünyada en iyi şekilde temsil etmektir. Bunu bugüne kadar layığıyla yaptığımızı düşünüyorum'' dedi.



