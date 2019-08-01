Cimbom artık Radamel Falcao için saatleri sayıyor... Sarı-Kırmızılılar transferi bitirme yolunda son adımı attı. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşan Galatasaray yönetiminin tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut dün Fransa'ya giderek Monaco ile masaya oturdu.

ARTIK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fransız yetkililer ile bir araya gelen Ahmet Bulut, Falcao'nun bedelsiz bırakılması için görüşmelerde bulunuyor. Gelen bilgilere göre, anlaşma en geç 24 saat içinde yapılacak.

HEDEF CUMARTESİ ŞOV YAPMAK

Eğer bir aksilik olmazsa Bulut ve Falcao cumartesi günü İstanbul'da olacak. Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldızı Panathinaikos maçına getirip şov yapmayı planlıyor.

5 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Kolombiya ve Fransız basını da transferin bittiğini duyurdu... Gazete ve internet siteleri, Galatasaray'ın Falcao'ya 5 milyon Euro ödeyeceğini, sözleşmede bonuslar olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF İLE MESAJ VERDİ

Menajer Ahmet Bulut, Fransa'da olduğunu gösteren bu fotoğrafı paylaşarak transfer mesajını yolladı.

TARAFTAR NÖBET TUTUYOR!

Falcao ile ilgili resmi açıklamayı bekleyen G.Saraylı taraftarlar, Twitter'da transfer nöbeti tutuyor.

Kaynak: Takvim