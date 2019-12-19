ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyespor Kulübünün ritmik cimnastik antrenörü Sara Staykova ve sporcusu Victoria Sidorova, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nca yılın en başarılı antrenör ve sporcusu seçildi.

Muratpaşa Belediyespor'un ulusal ve uluslararası turnuvalarda derecelere imza atan cimnastikçilerinden 14 yaşındaki milli sporcu Sidovora ve antrenörü Staykova, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nca yılın en başarılı sporcuları seçildi. Staykova ve Sidorova ödülünü, Mersin'de düzenlenen törenle aldı. 3 yıl önce Muratpaşa Belediyespor ailesine katılan başarılı sporcu Sidorova, “Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi bize sağlanan her türlü imkanın kurucusu" dedi.

FOTOĞRAFLI