Yılın Spor Gazetesi Fanatik

İstanbul Okan Üniversitesi’nin 25 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen ‘İstanbul Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri’, dün sahiplerini buldu.

Tören İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. ‘Bekir Okan Spor Özel Ödülü’ne layık görülen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İstanbul Okan Üniversitesi’ne spora verdiği destekten ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum. Verilen bu ödüller spora gösterilen değerin hassasiyetin, gayretin ürünü” dedi.

‘Yılın Spor Gazetesi Ödülü’nü Fanatik alırken, Spor Yazarı olarak da gazetemizin yazarlarından Ali Ece’ye ödül verildi.