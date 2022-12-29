Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için bomba bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin Hasan Ali için harekete geçtiği iddia edildi. İşte olay gelişmenin detayları...





Kadro dışı bırakılmıştı

2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe 'den ayrılarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Hasan Ali Kaldırım, turuncu-lacivertli formayla bu sezon 15 karşılaşmada görev yaptı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

Belözoğlu açıklamıştı: 'Hasan Ali ile çalışma prensibimiz aynı değil'

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım'la alakalı gelen soruya çok konuşulacak bir cevap vermişti.

Belözoğlu; 'Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim. Epureanu ile de aynı şekilde bu durumu konuştum. 7-0'lık mağlubiyete bağlı olarak gerçekleşen bir durum değildi bu konuşmalar. Biz çok küçük yaştan beri bu mücadeleye alışığız. Mücadele edeceğiz gücümüz yettiğince. İnandığımız şeyleri konuşmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'Kulüp bul' talimatı

33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali’den kendisine kulüp bulması istendi.





Başakşehir'le 3 sezonda 63 maça çıktı

Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren deneyimli futbolcu 3. sezonunu geçirdiği Başakşehir'de toplam 63 maça çıktı, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Süper Lig devleri peşinde

Antalya kampında takımda yer almayan 33 yaşındaki oyuncunun devre arasında kulüpten ayrılması bekleniyor. Hasan Ali ile birçok Süper Lig ekibinin ilgilendiği gelen haberler arasında.





GALATASARAY, HASAN ALİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt'un takıma katkısından memnun olmayan ve sol bek mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Medipol Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için harekete geçildi.

BURUK SICAK BAKIYOR

Sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Cimbom ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE

Tecrübeli sol bek oyuncusuna Beşiktaş da yakından ilgi gösteriyor. Ocak ayında Sarı-Kırmızılılar futbolcunun transferi için resmi adımları atacak. Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gol kaydetti.





Kaldırım, hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe'nin dışında Kayserispor, Mainz, Kaiserslautern ve Koblenz ekiplerinde forma giymişti. 2017 yılında 6 milyon euro değeri olan futbolcuya şu anda ise 400 bin euro değer biçiliyor. Transfer sürecini bekleyen 1.83 boyundaki futbolcu sol bek, sol açık ve ön libero mevkisinde de oynayabiliyor. (Takvim)