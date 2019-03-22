A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Bu ay içinde Paris-Nice ve Tirreno Adriatico gibi iki adet birer haftalık yarışı geride bıraktıktan sonra, artık sıra yılın ilk anıtsal klasiğine geldi. Bisiklet dünyasının en önemli tek günlük yarışlarından biri olan Milan Sanremo, yarın sallanacak start bayrağıyla birlikte 110. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

25 takımdan tam 175 bisikletçi, yarın Türkiye saatiyle 11.15'te Milano Villagio di Partenza'dan başlayıp, 291 km'lik parkuru aştıktan sonra Sanremo via Roma'da bitiş çizgisine ulaşacaklar. Tek günlükler arasında en uzun mesafenin kat edileceği yarışta, sporcuların yaklaşık 7 saat boyunca pedal çevirmesi bekleniyor.

Yarış haritası ve irtifa tablosu

Start listesi



