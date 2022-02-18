Yılın en heyecan verici yarışı: Red Bull Homerun

Yılın en heyecan verici yarışı bir kez daha Türkiye’de… 2020 yılında ülkemizde ilk kez düzenlenen Red Bull Homerun, heyecanı yeniden doruklara çıkarmaya geliyor. Yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu 5 Mart 2022 Cumartesi günü Bursa Uludağ’da buluşturacak olan Red Bull Homerun, yine yılın en büyük heyecanını yaşatacak.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı organizasyon, kayak ve snowboard olmak üzere iki kategoriden oluşacak. Kayıtların son güne kadar devam edeceği ücretsiz etkinlikte eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler www.redbull.com.tr/homerun adresinden kayıtlarını yaptırabilecekler.

İkinci heyecan

Türkiye’de ilk kez 2020 yılında gerçekleştirilen Red Bull Homerun, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de kayak severleri bir araya getirmişti. Tüm kayak merkezlerinde aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte kadın ve erkeklerde şampiyonlar sürpriz ödüllerin sahibi olmuştu. 500’den fazla kişi ile en yüksek katılıma sahip Uludağ ayağında erkekler kayakta Erdinç Türksever, erkekler snowboard’da Cihad Altınkök, kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard’da Şule Özcan mutlu sona ulaşmıştı.

Profesyonel sporcuların da ilgisini çekiyor

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, amatör sporcuları olduğu kadar profesyonel sporcuları da içine dahil ediyor. Dünyanın dört bir yanında farklı formatıyla ilgi çeken Red Bull Homerun, İsviçre’nin Olimpik snowboard sporcusu Markus Keller, 2004 Dünya Gençler Şampiyonu, Alp Kayağı Dünya Şampiyonası’nda 2007’de gümüş, 2011’de de bronz madalya kazanan İsveçli Hans Olson, Britanya’nın en önemli serbest stil kayakçısı ve Red Bull sporcusu Paddy Graham, dünyanın en yetenekli serbest stil kayakçılarından biri olan, 15 yaşında kariyerinin ilk X-Games madalyasını 15 yaşında kazanan Red Bull sporcusu Torin Yater-Wallace gibi isimler de organizasyona ilgi gösteren sporculardan oldu.