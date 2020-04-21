Yılın aşkı Aslı Enver-Kerem Tunçeri ilişkisi başlamadan bitti!
Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin, bazı isimlerle mesajlaşmasının ortaya çıkmasından sonra Aslı Enver'in görüşmeyi noktaladığını belirtildi. Önceki gün aşkları ortaya çıkan sonrasında mesajların dün bütün gün boyunca gündem yaratması magazin dünyasının manşetlerini süsledi. Bu gelişmeler Aslı Enver'i bir hayli kızdırmışa benziyor. Yılın aşkı böylece başlamadan bitmiş oldu.
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ortak dostları vasıtasıyla tanıştığı ve birbirini tanıma aşamasında olduğu gündeme geldi. Henüz tanışma aşamasında olan ikilinin aşkı başlamadan bitti.
Aslı Enver'in Kerem Tunçeri ile yakınlaştığı haberi sosyal medyada büyük ses getirince peş peşe mesaj ifşaları başlamıştı.
Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre Enver ve Tunçeri'nin ilişki başlamadan görüşmeyi noktaladıkları öğrenildi.