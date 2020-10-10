Yıldızların hedefi ortak!

Trabzonspor'un 3 yeni yıldızı; Hugo, Diabate ve Djaniny'e milli ara ilaç olacak. İdmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken 3'lü, ara sonrasında ilk 11'e girmeyi hedefliyor

10 Ekim 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Yıldızların hedefi ortak!

Bordo-Mavililer'in yeni yıldızları ısınıyor...Trabzonspor'un son transferleri Vitor Hugo, Fousseini Diabate ve Djaniny Semedo için milli ara ilaç olacak. Bu süreçte ülkeye, kente ve takıma uyum sağlayacak olan üçlü, idmanlarda da ekstra çalışıyor. Şu anda teknik direktör Eddie Newton'un oyun anlayışını benimseye çalışan yeni isimler aynı zamanda fizik kondisyon açısından yüzde 100'e gelmek adına yoğun mesai harcıyor. Hugo, Diabate ve Semedo'nun ortak hedefi, milli ara sonrasında ilk 11'in kalıcı ismi olmak

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...