Yıldızların hedefi ortak!

Bordo-Mavililer'in yeni yıldızları ısınıyor...Trabzonspor'un son transferleri Vitor Hugo, Fousseini Diabate ve Djaniny Semedo için milli ara ilaç olacak. Bu süreçte ülkeye, kente ve takıma uyum sağlayacak olan üçlü, idmanlarda da ekstra çalışıyor. Şu anda teknik direktör Eddie Newton'un oyun anlayışını benimseye çalışan yeni isimler aynı zamanda fizik kondisyon açısından yüzde 100'e gelmek adına yoğun mesai harcıyor. Hugo, Diabate ve Semedo'nun ortak hedefi, milli ara sonrasında ilk 11'in kalıcı ismi olmak