Korona virüs salgınına yönelik bağış toplamak adına düzenlenen ChamPlay'in ilk günü oldukça başarılı geçti.

TyC Sports ve DirecTV Sports tarafından ekranlarda da yayınlanan organizasyonda futbol dünyasından Paulo Dybala, Leandro Paredes, James Rodriguez, Sergio Agüero, Chicharito Hernandez, basketbolcu Facundo Campazzo, tenisçi Dominic Thiem ve model Mariano Di Vaio kozlarını paylaştılar.

Yapılan organizasyon sonucunda Kızılhaç'a bağışlanacak 155.000 Dolar'lık bir gelir elde edildi.

Şampiyon James Rodriguez

Sekiz oyuncunun katıldığı turnuvada zafere ulaşan isim Kolombiyalı yıldız James Rodriguez oldu.

Sırasıyla Agüero, Campazzo ve Dybala'yı eleyerek şampiyonluğa ulaşan James Rodriguez, "Aslında daha çok NBA ve GTA oynuyorum. Ama son 4 gündür FIFA oynamaya başladım" dedi.

James ve Dybala'dan ilginç takım seçimleri

Turnuvanın tüm katılımcıları rating olarak 85'e eşitlenmiş takımlarla mücadele ettiler.

James Rodriguez, Real Madrid yerine Liverpool'u seçerek dikkat çekerken Dybala da Real Madrid'i seçti.

Agüero'dan tepki

Manchester City'nin yıldızı Sergio Agüero, James Rodriguez'e uzatmalarda mağlup oldu.

Altın gol ile kaybetmesi üzerine yoğun tepki gösteren Agüero, sonrasında sakinleşerek bir bağışta bulundu.

Driussi'yi meraklandıran Fenerbahçe yorumu

PSG'nin orta saha oyuncusu Leandro Paredes, çeyrek finalde Facundo Campazzo ile oynadığı maç sonrası Sebastian Driussi'nin Instagram canlı yayınına katıldı.

Yayına gelen yorum sonrası Driussi, "Ne söylediklerini anladın mı? Fenerbahçe burada ne istiyor, ne demek istediğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



