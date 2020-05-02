Yıldızlardan vefa örneği

Borussia Dortmund’da forma giyen Axel Witsel ile Çin’in Luneng takımında görev yapan Marouane Fellaini, futbol dünyasında eşi benzerine az rastlanan bir vefa örneğine imza attı. Belçika’da, Standard Liege altyapısından yetişen iki futbolcu, 5 Mayıs’ta gireceği denetimde küme düşme ihtimali bulunan eski takımlarına 4.5 milyon Euro borç verdi. Bu durum sonrasında Liege’in ligden düşme ihtimali ortadan kalktı.