Yıldızlara indirimli teklif

Kötü geçen sezonun ardından önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi biten 14 isimden bazıları ile yola devam etme kararı almıştı.

Valbuena ile Soldado bu oyunculardan ikisi. Sezonun ikinci yarısıyla birlikte form grafikleri tırmanışa geçen isimlerden Soldado, 7 gol atarken, Valbuena ise başta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon maçlarında puanı getiren gollerdeki katkısıyla öne çıkmıştı.

Yıldız isimleri takımda tutmak isteyen yönetim bir yandan da Finansal Fair-Play şartlarını göz önünde bulundurarak Valbuena ile Soldado’ya şu anda aldıkları ücretten daha düşük bir miktarda yeni mukaveleler sunacak.