Yıldızlar yoksa Trabzon kayıplarda!

İlerleyen yaşlarına rağmen yoğun maç temposunda ve sakatlıklar nedeniyle iyice daralan kadro rotasyonunda sürekli 11’de oynayan Sosa ile Nwakaeme, Getafe ve Sivas karşısında yokları oynadı. Yorgunluk belirtileri olan iki oyuncu, sahaya etki edemeyince Trabzonspor da mağlubiyetten kurtulamadı. Teknik direktör Ünal Karaman bu sıkıntılı süreçte yıldız isimlerin biraz daha sorumluluk alarak, devreye girmesini bekliyor.