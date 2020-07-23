Yıldızlar hiçbir yere gitmiyor!

Yüksek maliyetleri nedeniyle takımda birçok oyuncu ile yollarını ayırmayı hedefleyen Siyah- Beyazlılar’da, Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic’in gönderilmesi bekleniyordu. Ancak 3 oyuncu Beşiktaş Yönetimi’nin isteğine karşı olduklarını belirtti. Vida, Lens ve Ljajic, sözleşmeleri bitene kadar Kara Kartal’da forma giymek istediklerini yönetime iletti.