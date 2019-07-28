Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor

ANKARA,(DHA)



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor.

Sofya'da organize edilecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası 7 gün sürecek ve turnuvada ilk olarak serbest stildeki milli güreşçiler yarışacak. Zorlu şampiyona için serbest güreş milli takımı dün Bulgaristan'a gitti. Kadın güreşçiler yarın, grekoromen stildeki güreşçiler ise 31 Temmuz'da Bulgaristan'a hareket edecek.

Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek sporcular şu şekilde:

-Erkekler serbest stil

45 kilo: Tolga Özbek

48 kilo: Bekir Özcan

51 kilo: Ahmet Yücel

55 kilo: Muhammet Karavuş

60 kilo: Eren Duran

65 kilo: Mikail Topal

71 kilo: Muhammed Halit Ozmuş

80 kilo: Emre Çiftçi

92 kilo: Ömer Ağtaş

110 kilo: Adil Mısırcı



- Grekoromen stilde

45 kilo: Berat Büyüktazım

48 kilo: Berat Keskin

51 kilo: Barış Erbek

55 kilo: Seyitcan Beytekin

60 kilo: Mert İlbars

65 kilo: Müslüm Barga

71 kilo: Furkan Taş

80 kilo: Yusuf Gölbaşı

92 kilo: Oktay Demir

110 kilo: Ömer Aygül



- Kadınlar:

40 kilo: Zozan Akar

43 kilo: Zerda Demir

46 kilo: Elif Işkın

49 kilo: Fatma Kızmaz

53 kilo: Emine Çakmak

57 kilo: Melda Dernekçi

61 kilo: Derya Nur Karaduman

65 kilo: Nesrin Baş

69 kilo: Melisa Sarıtaş

73 kilo: Nazar Batır

(FOTOĞRAFLI)

