

Ankara,(DHA) -

Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde sona eren Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonasında Türkiye 31 madalya kazanırken, erkeklerde takım halinde 1'inci, bayanlarda takım halinde 2'nci ve genel toplamda ise 24 puanla şampiyonayı 2'nci olarak tamamladı.

2010 yılından beri Comen şampiyonasına katılan Türkiye, ilk defa 31 madalya kazandı. 28 sporcuyla Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonasına katılan millilerden 12 tanesi Spor Bakanlığının (TOHM) projesi kapsamında yer alıyor. Yüzme federasyonuna bağlı kulüplerin alt yapılarında yer alan sporcular, Bulgaristan'da tarih yazdılar. 2010 yılından beri bu şampiyonaya katılan Türkiye ilk defa 31 madalya ile genel sıralamada İtalya'nın ardında şampiyonayı 2.'inci olarak tamamladı. 12 altın, 14 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milliler 6 yeni Türkiye rekoru ve 2 şampiyona rekoru kırdı.



Şampiyonada madalya kazanan sporcular:

Bora Gülşen 15-16 Yaş) 100m Serbest 3.

Meriç Demirtepe 100m Serbest 2.

Sudem Denizli 200m Sırtüstü 1.

Azra Begüm Umur 200m Sırtüstü 3.

Berke Saka 200m Sırtüstü 2.

Bora Gülşen 200m Sırtüstü 3.

Merve Tuncel 400m Serbest 1.

Yiğit Aslan 400m Serbest 1.

Mert Kılavuz 400m Serbest 2.

Defne Çoşkun 100m kurbağalama 2.

Sarpcan Tezel 100m kelebek 2.

Türkiye 4x200m Serbest Bayrak Bayanlar 2.

Merve Tuncel 800m serbest 1.

Türkiye 4x100m Serbest Bayrak Bayanlar 2.

Türkiye 4x50Mix Karışık Bayrak 2.



Comen Rekoru

Defne Çoşkun 200m Kurbağalama 1.

Türkiye 4x200m Serbest Bayrak Erkek 1.

Sudem Denizli 100m Sırtüstü 2.

Berke Saka (15-16 yaş) 100m Sırtüstü 1.

Türkiye 4x100 Karışık (14 Yaş) Bayrak Bayan 2.

Türkiye 4x100 Karışıl (15-16 Yaş) Bayrak Erkek 1.

Merve Tuncel 200m Kelebek 1. Comen Rekoru

Mehlika Kuzey Yalçın 200m Kelebek 3.

Yiğit Aslan 1500m Serbest 1.

Mert Kılavuz 1500m Serbest 2.

Berke Saka (15-16 Yaş) 200m Karışık 1.

4x100mix Serbest Bayrak 2.

Sarpcan Tezel 200m Kelebek 1.

Bora Gülşen (15-16 Yaş) 200m Serbest 2.

Batuhan Filiz 200m Serbest 3.

Türkiye 4x50 mix Bayrak 2.

(FOTOĞRAFLI)

