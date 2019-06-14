Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde düzenlenen kapanış töreni Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkan Vekili Ercan Çalışkan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, TSF Yönetim Kurulu Üyeleri İslam Yücel, Özgür Solakoğlu, Sultan Daban ve Ali Ümit Şifaver, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Birim Müdürü Müge Ören, Karaman Esnaf Odaları Birliği Genel Sekreteri Halil İbrahim İncekara, Lütfi Elvan Kongre Merkezi Genel Müdürü Yahya Kürekçi, TSF Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Karaman İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürleri, STK Temsilcileri, antrenörler, öğretmenler, veliler ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

“ANA SPONSORUMUZ TÜRKİYE İŞ BANKASI SAYESİNDE OKULLARIMIZA YAKLAŞIK 24 BİN SATRANÇ SINIFI KAZANDIRDIK”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve ana sponsoru Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği kapanış töreninde “Okullarda satrancın en çok tercih edilen spor branşı olduğuna, TSF’nin ana sponsoru Türkiye İş Bankası sayesinde devlet okullarına yaklaşık 24 bin satranç sınıfının açıldığına dikkat çeken TSF Başkanı Gülkız Tülay, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Federasyon olarak Okul Sporlarına önem veriyor ve turnuvamızı özen göstererek düzenliyoruz. Çünkü satrancı Türkiye geneline yaymak, satranç sporu ile çocuklarımızı genç yaşta tanıştırmak için okullar bizim için çok önemli.

Turnuvalara sadece sportif bir faaliyet olarak değil, kültürel bir etkinlik olarak da görüyoruz. Türkiye’nin çeşitli illerine çocuklarımızı götürerek o bölgenin ya da şehrin tanıtılmasını sağlıyoruz. Valimizden Belediye Başkanımıza, İl Müdürlüğünden konaklama tesislerimizin yöneticilerine kadar Karaman’da büyük bir samimiyet ile ağırlandık. Karaman il yönetimine ve turnuvamızda bize destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Biz Satranç Federasyonu olarak satrancın kazanımlarını çocuklarımız ile buluşturmak, strateji, analiz, planlama, sabır, zamanlama gibi çocuklarımıza birçok kazanım olan satranç sporunun içinde olmalarını istiyoruz. Bu yüzden eğitim kurumlarına büyük yatırımlar yapıp, öğrencilerimizi satranç ile buluşturacak faaliyetlere özel önem veriyoruz. Okul öncesinden üniversiteye kadar yaptığımız çalışma ve projede yanımızda her zaman en büyük destekçimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası oldu. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, aydınlık yarınlar bırakmak için çıktığımız bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan ve her türlü desteği veren Bakanlıklarımıza ve İş Bankası’na da satranç ailesi olarak teşekkürlerimizi iletiyorum.”

SPORCULARA ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER DE VERİLDİ

Kapanış konuşmalarının ardından, 4 kategoride ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve madalyanın yanı sıra Türkiye İş Bankası tarafından çeşitli ödüller de verildi. Derece elde eden tüm takımların okullarına masaüstü bilgisayar, birinci olan takımların sporcularına dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü olan takımların sporcularına ipad, dördüncü olan takımların sporcularına ise tablet hediye edildi.

Turnuvada sıralama şu şekilde oluştu:

Yıldızlar Genelde; 1. Özel Yakacık Balkanlar Ortaokulu (İstanbul) 2. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu (Denizli) 3. Mustafa Kemal Ortaokulu, (Düzce) 4. Bahçeşehir Koleji Ortaokulu (Ankara)

Yıldızlar Kızlarda; 1. Cevatpaşa Ortaokulu (Çanakkale) 2. Özel Isparta Doğa Ortaokulu (Isparta) 3. Özel P.E.V. Ortaokulu (Denizli) 4. Kılıçarslan Ortaokulu (Samsun).

Gençler Genelde; 1.Eyüp Aygar Fen Lisesi (Mersin) 2. İstanbul Lisesi (İstanbul) 3. Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul) 4. Antalya Anadolu Lisesi (Antalya).

Gençler Kızlarda ise; 1. Özel P.E.V. Amiroğlu Fen Lisesi (Denizli) 2. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul) 3. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi (K.Maraş) 4. Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi (İstanbul).