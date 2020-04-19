Yıldız Tilbe Doyumsuz Konseri ve Canlı Yayınıyla Moral Olacak

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor. 20 Nisan Pazartesi akşamda Türkiye, Yıldız Tilbe ile buluşacak. Harbiye Açıkhava konserinin yayınlanmasından önce de Tilbe, aynı Youtube adresinde canlı yayında olacak. Yıldız Tilbe’nin 'Delikanlım' 'Vazgeçtim, Çabuk Olalım Aşkım, Çat Kapı ve 'Anma Arkadaş' gibi en sevilen parçalarını seslendireceği konser ve yayın https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Yıldız Tilbe’nin ardından önümüzdeki günlerde Kibariye&Halil Sezai, Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Merve Özbey&Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.



