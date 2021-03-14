Yıldız parlatıcısı Sergen Yalçın! Sıradaki isim Welinton...

Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın, Kara Kartal'daki önemli yükselişin mimarı durumunda... Yalçın, oyuncuların performanslarını geliştirme konusunda da önemli işlere imza attı. Ghezzal, Aboubakar ve Rosier gibi isimler Sergen Yalçın’la kendini bulurken, Larin ise adeta yeniden doğdu ve takımda değerini en çok katlayan futbolcu konumuna geldi. Kalecilere olan güveni de boşa çıkmayan Sergen Yalçın sayesinde; Ersin Destanoğlu IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu) tarafından 2020 yılının en iyi genç yeteneklerden kurulu on bire girdi.

Son isim Welinton

Sergen Yalçın’ın taraftara sevdirdiği son isim, gelişi sıkıntılı olan Welinton oldu. Sezon başı performansı sebebiyle taraftarların en çok eleştirdiği futbolcu olan Welinton’a sürekli sahip çıkan Yalçın, özellikle 2’nci yarıdan itibaren yükselen formuyla Brezilyalı futbolcu konusunda da haklı çıktı. Tecrübeli teknik adam, son olarak Başakşehir maçında iyi futbol oynayıp üstüne bir de gol atan Welinton’u taraftarlara da sevdirmeyi başardı