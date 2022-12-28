Süper Lig 'in 16. haftasında Trabzonspor , Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Hafta sonu lider Fenerbahçe 'yi 2-0'la geçen Bordo-Mavililer yeniden yarışa tutunmuş ve iddialı mesajlar vermişti. Fırtına, İstanbul deplasmanında ilk yarıda şoku yaşadı. 6'da Magomed Ozdoev'in golüyle Kırmızı-Siyahlılar 1-0 öne geçti. 20'de Marc Bartra sahneye çıktı ve maça yeniden dengeyi getirdi. 34'te ise Fabio Borini fileleri sarstı ve Karagümrük'ü bir kez daha üstünlüğe taşıdı.





Dengesini kaybetti...

İlk yarının son anlarında tempo artarken 45+3'te Marc Bartra savunmada bir anda kayarak dengesini kaybetti, araya giren Borini bir anda Bartra'yı geçti, İspanyol stoper, İtalyan forveti arkadan sarılarak düşürünce maçın hakemi Ümit Öztürk direkt kırmızı kart verdi. İlk yarı Gümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

2 maç ceza!

İkinci yarıda Abdullah Avcı'nın öğrencileri istediklerini sahaya yansıtamadı. 67'de Matteo Ricci ve 87'de Fırtına'nın eski oyuncusu Jean Kouassi sahneye çıkarak Karagümrük'e 4-1'lik galibiyeti getirdi. Öte yandan Bartra direkt kırmızı kart gördüğü için Giresun ve Alanya maçlarında da forma giyecek. Eğer raporda aksi bir durum yazarsa yıldız stoperin cezasının bir maça inme ihtimali de bulunuyor.