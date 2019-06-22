Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano'yu 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlayan Al Nassr kulübü, bu kez Diagne için harekete geçti.

Bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de toplam 29 maça çıkan, 30 gol atıp 3 de asist yaparak gol krallığına ulaşan Diagne için Suudiler, kesenin ağzını açtı.

Diagne'ye yıllık 4 milyon eurodan kontrat öneren Suudi Arabistan ekibi, oyuncuyla anlaşma sağladı. Suudi kulübüyle yıllığı 4 milyon eurodan anlaşmaya varan Diagne, kulüplerin bonservis bedelinde anlaşmaları durumunda gelecek sezon Al Nassr forması giyecek.

Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan ve taraftarların tepkisini toplayan 27 yaşındaki futbolcunun değerini bulması halinde satılması gündemdeydi. Yeni sezon öncesi transfer bütçesini arttırmak isteyen sarı kırmızılılar, değerini bulması durumunda Diagne'yi elden çıkararak transferde elini güçlendirmek istiyordu.

Suudi Arabistan’a transfer olması gündeme gelen Senegalli, son olarak Instagram profilinden Galatasaray yazısını kaldırmış ve ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti. (Hürriyet)