Yıldız oyuncu korkuttu: Bir anda yere yığıldı!

Meksika Kupası'dan Tigres ile Santos Laguna karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 35. dakikasında Sebastian Fierro'nun attığı golle Tigres 1-0 öne geçti.





Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise, dakikalar 53'ü gösterdiğinde ise Santos Laguna'dan Javier Correa, attığı golle skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

YILDIZ OYUNCU BİR ANDA YERE YIĞILDI

90+3. dakikada Santos Laguna'da Felix Torres'in uzaklaştırmak istediği top Tigres'in Fransız yıldızı Andre Pierre Gignac'ın kafasının arkasına çarptı.





İlk anlarda endişelenecek bir durumu yok gibi görünen Gignac, dakikalar sonra kendini yere bıraktı ve kenara oyundan çıkmak istediği iletti.

Öne doğru eğik şekilde sahadan çıktığı görülen 37 yaşındaki oyuncunun istifra ettiği anlar kameralara yansıdı. Oyundan çıktıktan sonra da istifra etmeye devam eden Gignac, ambulans ile acil olarak hastaneye kaldırıldı.

DIEGO COCCA'DAN AÇIKLAMA

Tigres'in Arjantinli teknik direktörü Diego Cocca, karşılaşmanın ardından tecrübeli golcünün sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

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Cocca yaptığı açıklama, "Önlem olarak hastaneye götürüldü. İstifra etmesi hepimizi endişelendirdi. Doktor durumununun iyi olduğunu söyledi" diye konuştu.

GIGNAC'IN KARİYERİ

2004 yılında Lorient'in B Takımı'na katılan Gignac, bir sezon Pau'da kiralık olarak oynadıktan osnra 2007 yılında 4.50 milyon Euro karşılığında Toulouse'a transfer oldu.

Burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken Gignac, 2010 yılında 16 milyon Euro karşılığında Marsilya'nın yolunu tuttu. 2015'e kadar burada kalan başarılı oyuncu, bu tarihte bedelsiz olarak Meksika ekibi Tigres'e transfer oldu.