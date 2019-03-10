Milli halterci Cansu Bektaş, Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda üç altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kızlar 40 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 54, silkmede 66, toplamda ise 120 kiloluk dereceleriyle üç altın madalya elde etti.

Koparmada 45, silkmede 62 kilo kaldıran aynı sıkletteki Zeliha Ülker ise toplamda 107 kiloya ulaşarak üç bronz madalyanın sahibi oldu.

Kızlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Bahar Korubeyi, koparmada dereceye giremezken, silkmede 73 kiloyla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler 61 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 146 kilo ile altın, toplamda ise 254 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Milliler, Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nın ikinci günü sonunda 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, 15 Mart’ta sona erecek şampiyonada 7 erkek, 9 kız olmak üzere toplamda 16 sporcuyla yer alıyor.

AA