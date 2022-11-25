Sene başında Alman ekibi Bayer Leverkusen'e transfer olan ve şu anda Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'yla Katar'da bulunan Sardar Azmoun'dan flaş bir itiraf geldi... Katar'daki ilk maçta turnuvanın favorilerinden İngiltere karşısında 6-2'lik ağır bir mağlubiyet alan İran bugün Galler karşısında büyük bir sürprize imza attı. Orta Doğu ekibi, 90+8'de Rouzbeh Cheshmi ve 90+11'de Ramin Rezaeian'ın golleriyle Gareth Bale ve Aaron Ramsey gibi yıldızların olduğu Galler'i 2-0 devirmeyi başardı.





Röportajı Türkçe verdi!

Mücadelede 68 dakika sahada kalan Sardar Azmoun da karşılaşmanın ardından mutluluğunu paylaştı. Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan TRT'ye 'Türkçe' bir röportaj veren 27 yaşındaki forvet galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

'İnşallah bir gün...'

İsmi daha önce Fenerbahçe başta olmak üzere birkaç Türk takımıyla anılan tecrübeli oyuncuya, 'Türkiye'de oynar mısın?' sorusu soruldu. Yıldız isim de, "Ben Türkmen'im ve Türkçe biliyorum. Türkler'i çok seviyorum. Türkler benim canım. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bana teklif vardı, biliyorum. İnşallah bir gün Fenerbahçe'de oynarım. Onlara gol attığım için de özür dilerim. Ama şimdi Bayer Leverkusen'de oynama zamanı" dedi.



