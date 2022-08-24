Avrupa futbolunda transfer dönemi devam ederken hala bonservisi elinde olan ve imza atmayan birçok yıldız bulunmakta. Süper Lig takımlarıyla da isimleri anılan yıldız futbolcuların yeni adreslerinin neresi olacağı ise büyük merak konusu.

Belotti

Transfer döneminde Torino'dan duygu dolu bir vedayla ayrılan golcü futbolcu şu anda tüm takımların gözdesi olmuş durumda. Son dönemde de Roma ve Galatasaray 'ın yoğun ilgisinin olduğu bilinen Belotti'nin karar vermesi ve yeni takımına imza atması bekleniyor.

Parlak kariyer

Andrea Belotti, 20 Aralık 1993 Calcinate doğumlu İtalyan millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Torino FC'de oynamaktadır. 28 yaşındaki oyuncu, Serie B ekiplerinden Albino Leffe'nin altyapısında futbola başlamıştır. Genç golcü, 2012’de aynı takımda profesyonel olmayı başardı.

Burada etkili oyunu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2013-14 sezonunda Palermo'ya kiralanmış ve 24 maçta 10 gol kaydedince Ocak 2014'te Palermo'ya transfer olmuştur. 2014-2015 futbol sezonunda oyuncunun bonservis bedeli 5.50 milyon Euro’ya ulaştı. Palermo’daki başarılı futboluyla dikkat çeken Belotti 2015 yılında Torino’ya transfer oldu.Torino takımı adına 212 maçta forma giydi ve 93 gole katkı yaptı.

Kariyerinde toplamda 311 resmi maç oynayan Belotti, 2016 yılından bu yana İtalya Milli Takımı adına da forma giyiyor. 1.81 metre boyundaki Belotti, santrafor mevkinde ter döküyor. Sağ ayak kullanan oyuncu, forvette gösterdiği performansıyla takımların aradığı isim oldu.









Florian Grillitsch

Galatasaray'ın transferi bitime noktasına kadar getirdiği ancak menajerinin son anda isteklerinin fazlalaşması nedeniyle imzadan vazgeçilen Florian Grillitsch'in de yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.

Florian Grillitsch, 7 Ağustos 1995'te Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaleti olan Neunkirchen'de dünyaya geldi. Avusturyalı oyuncu, kariyerine 2001 yılında SVSF Pottschach'ta başlarken 2008'de St. Pölten'in futbol akademisine transfer olarak devam etti. Grillitsch, Temmuz 2013'te Alman ekibi Werder Bremen'e katıldı. Regionalliga Nord'da Werder Bremen'in ikinci takımı ile ilk maçına 21 Eylül 2013'te VfR Neumünster karşısında çıkmıştı.

2013-14 sezonunu Werder Bremen'in 19 yaş altı takımı ve ikinci takımı arasında geçirdi. A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost'ta 15 maçta 11 gol atmayı başardı. O sezon Werder Bremen II için de Regionalliga Nord'da toplam 5 maça çıktı. 2014-15 sezonunda artık Werder Bremen II'nin bir parçasıydı. 26 maçta attığı 9 golle takımına önemli katkı sağladı.

2015-16'da A takıma yükseldi

Grillitsch, 2015-16 sezonu öncesi artık A takımın bir parçasıydı. 8 Ağustos 2015'te DFB-Pokal'ın ilk tur maçında Werder Bremen'in Würzburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 120 dakika boyunca forma giydi. 14 Ağustos 2015'te ise Schalke'ye 3-0 yenildikleri maçın 70. dakikasında oyuna girmişti. 2015-16 sezonunda Werder Bremen II takımı için de mücadele etmeyi sürdürdü.

A takımda ilk skor katkısını 24 Ekim 2015'te Werder'in Mainz'ı 3-1 ile geçtiği karşılaşmada Fin Bartels'in golünde yaptığı asist ile sağladı. Karşılaşmada 90 dakika forma giydi. O karşılaşmadan dört gün sonra ise DFB-Pokal'de Köln'e karşı alınan galibiyette büyük rol oynarken taraftarlarca 'Maçın Adamı' seçildi. Bundesliga'daki ilk golünü ise 9 Nisan 2016'da Augsburg'a 2-1 yenildikleri maçın 43. dakikasında atmıştı. Bundesliga'daki ikinci golü ise 18 Mart 2017'de 3-0 kazandıkları Leipzig maçında geldi.

Almanya'da ikinci durak Hoffenheim

Grillitsch, 2017-18 sezonu öncesi Werder Bremen ile biten sözleşmesinin ardından Hoffenheim'a transfer oldu. 19 Eylül 2018'de ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde Shakhtar ile 2-2 berabere kalan takımının bir golünü atan isimdi. Hoffenheim ile geçirdiği süreçte toplam 151 maça çıkarken 8 de gol attı.

Jason Denayer

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Belçikalı savunmacı Lyon'dan ayrıldıktan sonra sık sık ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile anıldı. Tecrübeli stoperin yüksek maaş beklentisi ise transferde durumu zora sokan durumlardan.

Jason Denayer'in annesi Belçikalı babası ise Kongolu. 1995 yılında Belçika'nın Brüksel şehrinde dünyaya gelmiştir. Jason Denayer futbola başladığında yaşı henüz 8 yaşındaydı. 2003 yılında doğduğu şehirde Ganshoren takımı ile altyapı kariyerine başladı. Altyapıda hızı ve tekniği ile dikkat çeken bir futbolcuydu. Jason Denayer 2006 yılına kadar Ganshoren altapısında forma terletti. 2006 yılında ise Belçika'nın en büyük takımlarından olan Anderlecht takımı ile anlaştı ve bu takımın altyapısında oynamaya devam etti.

City altyapısı

2006 yılından 2008 yılına kadar Jason Denayer Anderlecht altyapısı ile futbol hayatına devam etti. Oldukça başarılı bir altyapı kariyeri geçiren Jason Denayer 2008 yılında ise JMG Academy altyapısına başladı. Jason Denayer 2008 yılından 2013 yılına kadar JMG Academy altyapısında oynadı. Dünya'nın en iyi takımlarından olan Manchester City takımı yetkilileri tarafından beğenildi ve 2013 yılında Manchester City altyapısına devam etti. Jason Denayer 2013 - 2014 sezonunda ise son altyapı kariyeri olan Manchester City altyapısında oynadı.

Galatasaray yılları

2014 yılında Manchester City, Jason Denayer'in performansını beğenmiş ve profesyonel sözleşme imzaladı. Jason Denayer ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayan Jason Denayer tecrübe kazanması için İskoçya takımlarından olan Celtic takımına kiralanmıştır. Celtic takımı ile oldukça etkili bir performans gösterdi. Jason Denayer Celtic forması ile 29 maçta 5 gol atmayı başarmıştı. 2015 - 2016 sezonu için ise ilk defa süper lig macerası başlamıştır. Galatasaray 'ın stoper ihtiyacı göz önünde bulundurularak, aynı zamanda Avrupa kupalarında da oynayacağı göz önüne alınarak, Manchester City tarafından Jason Denayer 1 sezon Galatasaray'a kiralandı.

Galatasaray forması ile kısa sürede taraftarın en sevdiği futbolculardan biri haline gelen Jason Denayer 17 maçta forma giydi. 17 maçta stoperin bir numaralı futbolcusu haline gelmiştir. Daha sonra Galatasaray'ın tekrardan satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği Jason Denayer'i kulübü bırakmadı. 2016 - 2017 sezonu için ise Jason Denayer Sunderland ekibine kiralandı. Sunderland ekibi ile mutsuz olduğunu ifade eden Jason Denayer Galatasaray'a tekrardan kiralanmak istediğini Manchester City yönetimine iletti. Bunun üzerine futbolcu 2017- 2018 sezonu için ise tekrardan Galatasaray'a kiralandı.

Galatasaray'da 22 maça çıktı ve Avrupa kupalarında da mücadele etmiş olan Jason Denayer oldukça etkili bir performans gösterdi. Sezon bittikten sonra Galatasaray'ın tekrardan kiralamak istediği oyuncuya bu sefer city ekibi izin vermemiş ve oyuncu bonservisi ile birlikte Olimpik Lyon ekibine gönderildi.





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Edgar Ié

Trabzonspor'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle sözleşmesi feshedilen Edgar Ie'nin de bir dönem geri dönebileceği söylenmişti. Ancak Bordo Mavili ekibin Portekizli savunmacı için herhangi bir girişimde bulunmayacağı öğrenildi.

Formayı sırtından çıkartmıyor

Trabzonspor 'da gösterdiği başarılı performans ve Vitor Hugo ile yakaladığı uyumla göz dolduran Edgar Ie geçen sezon şanssız bir sakatlık yaşamıştı. Ön çapraz bağları kopan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Portekizli futbolcunun sözleşmesini Bordo-Mavililer yabancı kontenjanında yer açmak adına feshetmişti.

Ocak'tan beri boşta!

28 yaşındaki futbolcu henüz hala idman yapacak seviyeye gelemezken, yeni takımı da belli olmadı. Ocak'tan bu yana boşta olan tecrübeli stoperin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor forması giymesi de dikkat çekti.

Kutlamalara da gelmişti

Edgar Ie sözleşmesi feshedilmesine rağmen kulübün davetlisi olarak geçen sezon kazanılan şampiyonluğun kutlamalarına katılmıştı.

Anthony Nwakaeme

Trabzonspor'un şampiyonluğunda en büyük paty sahibi olan Anthony Nwakaeme sezon sonu sözleşmesi bitince boşa çıktı ve halen herhangi bir takımla anlaşmış değil. Son olarak ismi Galatasaray ile de anılan tecrübeli futbolcu için Arap takımlarının da ilgisi olduğu öğrenildi.

Sezon sonunda Trabzonspor yönetimiyle sıkı bir pazarlığa giren Nwakaeme, yıllık ücretinde indirime gitmedi. Nwakaeme'nin bu tutumu nedeniyle görüşmeleri sona erdiren Trabzonspor yönetimi, yerini Trezeguet ile doldurdu. Türkiye'den ayrıldıktan sonra birçok takımla görüşen Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönebilme ihtimali bulunuyor.

Yükselen kariyeri

Anthony Nwakaeme Nijerya Lagos’da doğdu. Anthony Nwakaeme 2006 yılında ailesi ile birlikte Danimarka’ya göç etti. Danimarka’da Velje Kolding kulübü ile birlikte futbol hayatına başladı. Anthony Nwakaeme bu kulüpte 2010 yılına kadar forma giydikten sonra Romanya kulübü olan U Cluj kulübüne transfer oldu. Transfer olduktan sonra bir başka Romanya kulübü olan Arieşul Turda kulübüne bedelsiz bir şekilde kiralandı.

Sakatlık şanssızlığı

2010 – 2011 sezonunda bu takımda forma giyen Anthony Nwakaeme yalnızca 8 maçta forma giydi. Bu dönemde yaşadığı sakatlıklardan dolayı bu takımda fazla forma şansı bulamadı. Anthony Nwakaeme 2012 – 2013 sezonu için ise bir başka Romanya takımı olan Petrolul Ploeşti kulübü ile anlaşmıştır. Peetrolul Ploieşti kulübü ile sadece 3 maça çıktı. Karşılıklı olarak sözleşmesini fesh ettikten sonra 2013 yılında 6 aylık eski takımına geri dönmüştür. U Cluj takımı ile 6 aylık performansının ardından tekrardan yollarını ayırdı. Bu tarihten itibaren bedelsiz bir şekilde İsrail’e transfer oldu.

İsrail liginde mücadele eden Hapoel Ranana takımı ile forma giyen Anthony Nwakaeme bu takıma bedelsiz transfer oldu. 2013 – 2015 yılları arasında 55 maça çıkarak 13 gol attı. Bu performansı ona İsrail’in en büyük takımlarından olan Hapoel Beer Sheva kapılarını açtı. 2015 yılında Hapoel Beer Sheva kulübü ile anlaşan Anthony Nwakaeme bu kulüpte tam 3 yıl forma giydi. Hapoel Beer Sheva kulübü ile 95 maça çıkan Anthony Nwakaeme 35 gol atmayı başardı. Dikkat çeken oyuncular arasına girmeyi başardı.

Türkiye yolculuğu

Anthony Nwakaeme 2018 yılında yolu Türkiye ile kesişmiştir. Oyuncunun tarihi için de ilk kez bonservis bedeli ödenmiştir. Trabzonspor 1.1 Milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında futbolcuyu kadrosuna kattı. Anthony Nwakaeme Trabzonspor’da geldiği günden beridir en etkili performans sergileyen futbolculardan bir tanesi olmayı başardı.

Willian

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve kulübüyle sözleşmesini feshettikten sonra boşa çıkan Brezilyalı yıldız oyuncu Willian'ın da yeni adresi merak konusu.

Fulham iddiası

Chelsea ve Arsenal'de Premier Lig'e damga vuran Willian'ın yeni durağı yeniden İngiltere oluyor. Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezliyalı orta saha oyuncusu için Fulham devreye girdi. Corinthias ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran 34 yaşındaki futbolcu İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor. Fulham eski Brezilyalı milli takımı oyuncusu için harekete geçti. Bonservisi elinden bulunan Willian'a Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın da onay verdiği belirtildi.

Kendisi de açıkladı

Willian yaptığı açıklamada, "Hedefim yurtdışında yaşamak. Londra'da İngiliz pasaportum var, bu yüzden orada ailemle birlikte yaşayabilirim, hedefim bu. Ben şüphesiz yurtdışında yaşayacağım. Henüz bir kulübüm yok. Orada karar vereceğim. Ailemle birlikte seyahat edeceğim ve orada benim ve ailem için en iyi seçeneğin ne olacağını görmek için sakince, net bir kafayla karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

Tehditler ayrılık getirmişti

Willian 2021 yılında Arsenal'dan ayrılıp ülkesi Brezilya'ya geri dönmüş ve Corinthians'a imza atmıştı. Brezilya serüveni iyi gitmeyen 34 yaşındaki futbolcu tehditler aldığını duyurmuştu.

Berke Özer

Altınordu'dan Fenerbahçe'ye macerası sonra 2 senelik Westerlo'da kiralık geçen kariyerinin ardından Altay Bayındır'ın arkasında 2. kaleci olan Berke Özer, sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkmıştı. Genç futbolcu henüz herhangi bir takımla anlşam sağlamadı.

Transfer açıklaması

Bireysel olarak çalışmalarını devam ettirdiğini belirten Berke Özer, "Şu anda bireysel antrenörümle hem fitness, hem de saha antrenmanları yapıyorum. İstanbul’da ve İzmir’de saha kiraladık. Aynı zamanda kaleci antrenmanlarımı da yapıyorum. Genelde çift antrenman oluyor. Sezon öncesi kamp gibi. Sabah fitness akşam saha antrenmanı, bazen de tam tersi oluyor. Sürekli çift antrenman yapıyorum. Böyle yoğun tempo olduğu için de yarın maça çıkacakmış gibi hazırım" şeklinde konuştu.

Kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğine dikkat çeken 22 yaşındaki file bekçisi, "Benim için en önemli şey oynamak. Bunun yanında kariyerimi Avrupa’da sürdürmek istiyorum. Ama tabii ki en önemlisi oynamak, oynayabilmek, gelişebilmek. Fenerbahçe’de 4 sene geçirdim. Bu 4 senede çok önemli şeyler öğrendim. Bu öğrendiklerimi, Avrupa’da en iyi şekilde uygulamak istiyorum" diye konuştu.

Görüşme halinde olduğu kulüpler olduğu, en doğru kararı vermek için çalıştığını söyleyen Berke Özer, "Ligler başladı. Ancak zor bir karar aldık. Bu karar neticesinde de en doğru olanı seçmeye çalışıyoruz. Ekibimizle birlikte ince eleyip, sık dokuyoruz. Genç bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor. Bunun neticesinde de en doğru kararı almak için bekliyoruz. Görüştüğümüz kulüpler de var. İnşallah en kısa zamanda sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.

Marcelo

Kupalar ve zaferlerle dolu Real Madrid kariyerini geçtiğimiz sezon sonu sonlandıran ve zor bir karar da olsa İspanyol devinden ayrılan Marcelo'nun ismi de transferin en başında ismi Fenerbahçe ile anılmıştı. Bonservisi olmaması nedeneiyle kulüplerin ilgisini çeken Brezilyalı yıldızın yeni adresi dünya futbolunda da büyük merak konusu. Roberto Carlos sonrası sol bek mevkisinde Real Madrid'in yükünü çeken Marcelo'nun yakın zamanda yeni takımını açıklaması bekleniyor.

Marcelo transferinde düğüm çözülüyor. Haziran ayı sonunda Real Madrid serüvenini sonlandıran Marcelo'nun adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı. Deneyimli sol bekin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.









Teklifler var

Real Madrid'e veda eden Marcelo'nun yeni takımı şekilleniyor. Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı sol bek için son olarak Fransız ekibi devreye girdi. Bir Alman ve bir İtalyan takımından da resmi teklif alan Marcelo'nun tercihini yapmak üzere olduğu belirtildi. Marcelo'ya teklif yapan son takım Nice oldu. Haber detayında adı açıklanmayan bir Alman ve bir İtalyan takımının da oyuncuya resmi teklif götürdüğü detayı verildi. Marcelo'ya yapılan diğer tekliflerin birinin Nice ile aynı seviyede olduğu belirtilirken diğer teklifin Fransız ekibinin sunduğunun üzerinde olduğu belirtildi. Marcelo'yu ikna etmek için teklifini biraz daha artırması gerektiği vurgulandı.

İnanılmaz bir kariyer

Marcelo tam 15,5 yıl formasını giydiği Real Madrid ile toplam 546 maça çıktı. Brezilyalı sol bek attığı 38 golün yanında 103 de asist yaptı. Marcelo 5'i Şampiyonlar Ligi, 6'sı La Liga şampiyonluğu olmak üzere İspanyol deviyle sayısız kupa sevinci yaşadı.

Juan Mata

Manchester United kariyerini sonlandıran tecrübeli İspanyol orta saha da henüz transfer için kararını vermedi.

En ciddi aday Elche

Beşiktaş'ın da gündeminde olan futbolcuyla ilgili İspanyol basınında flaş bir haber geçildi. Juan Mata'nın La Liga ekibine transfer olmak üzere olduğu iddia edildi. Juan Mata için en ciddi aday Elche. İlk tercihi Premier Lig olan oyuncunun Leeds United'a transferi yatınca rotasını ülkesine kırdığı öğrenildi.

Juan Mata transferinde büyük oranda anlaşma sağlandığı ve oyuncunun yeni adresinin Elche olacağı belirtilirken, deneyimli isim için Valencia'nın da temaslarda bulunduğu kaydedildi. Transferin en geç birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

United'da başarılı performans

8,5 yıl formasını giydiği Manchester United ile toplam 285 maça çıkan Juan Mata, 51 gol 47 asistlik performans sergiledi. Kırmızı Şeytanlar, 2013-14 sezonunun ara transfer döneminde Juan Mata'yı Chelsea'den 44,73 milyon euroya kadrosuna katmıştı.





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