Kadıköy'de aldığı 2-1'lik Giresunspor yenilgisine rağmen Dünya Kupası arasına en yakın takipçisi Galatasaray 'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği başladı. Başkan Ali Koç ve kurmayları, devre arasında yapacağı hamlelerle hem şampiyonluğu getirmeyi hem de Jorge Jesus'u önümüzdeki yıllar için de ikna etmenin hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken flaş bir isim gündeme geldi.





Barcelona, Memphis Depay’ı geçen sezon Lyon’dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Ancak Hollandalı yıldız için Manchester United’ın ardından Barça deneyimi de iyi geçmedi. Teknik direktör Xavi’nin planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 3 maçta, toplam 131 dakika süre alabildi. İspanyol devi, maaş bütçesinde yer açmak için Depay’ı gözden çıkarttı. Barcelona Yönetimi, golü oyuncuyla ocak ayında yolları ayırmak istiyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalanlar, ayrılık sürecini hızlandırmak için Depay’ın piyasa değerinin çok altında olan 5 milyon Euro’luk bir teklife ‘evet’ demeye hazır.

4 takım daha var

Barcelona’nın transferi gerçekleştirmeleri için birçok menacere yetki verdiği öğrenildi. Bu menacerler de Hollandalı yıldızı birçok takıma önermeye başladı. İspanya, İngiltere ve İtalya basınında yer alan ‘transfer dedikoduları’ köşesindeki haberlere göre bu ekiplerden biri de Fenerbahçe oldu. SarıLacivertliler’e gönderilen mesajda, Depay’a 5 milyon Euro gibi ‘uygun’ bir bedelle imza attırılabileceği iletildi. 28 yaşındaki oyuncunun teklif edildiği kulüpler arasında Juventus ve Sporting ile eski takımları Lyon ve PSV’nin de olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ilgilenebilir

Bu takımların öneriye nasıl yaklaşacağı ise şu anda soru işareti. Kadrosunda önemli hücum oyuncuları bulunan Juventus’un, yaz döneminde gündemin gelen Depay’ı sıcak bakmama ihtimali yüksek. Lyon’un Dembele’yi, PSV’nin ise Gakpo’yu satması halinde bu transfere yeşil ışık yakabileceği kaydedildi. Fenerbahçe, Dünya Kupası’nda Valencia ve Batshuayi’nin bir sakatlık yaşaması ihtimaline karşılık bir forvet listesi hazırlamıştı. Sarı-Lacivertliler, Memphis Depay’ı da listeye ekleyebilir.

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