Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı pistlerinde yapıldı. 15 ilden 140 sporcunun katıldığı yarışların ikinci günününde de heyecanlı anlar yaşandı. U11, U13, U15 ve 15 ve üstü yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalar nefes kesti. Yarışmalarda sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Yarışmalarda dereceye giren sporcular büyük sevinç yaşadı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Başarılı olan sporcuları madalyalarını Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Nebi Kaya verdi.

Yarışmada madalya alan sporcular başarılı oldukları için mutlu olduklarını söyleyerek pisti çok beğendiklerini ifade ettiler.

İHA